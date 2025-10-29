Consulta, i temi caldi: "Sicurezza, serve di più"

Il tema sicurezza al centro del dibattito della Consulta di Cento, riunitasi lunedì con un occhio anche alle aree dismesse. Una seduta senza la presenza di amministratori, cosa rimarcata più volte dai consultori che avrebbero voluto risposte. Uno dei punti all’ordine del giorno, infatti, ha riguardato "il Parco del Gigante e ciò che vi accade", con accenni a spaccio e a situazioni di potenziale pericolo. Precise le richieste all’amministrazione: maggiore illuminazione la sera, migliorando o potenziando l’esistente, oltre alla potatura delle alberature che nascondono i lampioni. Un membro della Consulta ha spiegato di "aver chiamato la polizia locale per risse alla stazione, cani azzannati", la stessa però sarebbe arrivata "dopo 20 o 40 minuti, a fatto finito con i responsabili già andati via". Il consultore ha ricordato inoltre di come "c’era una sola pattuglia per tutto il territorio". Una dichiarazione pesante che ha portato gli altri membri a riflessioni, concluse poi con la richiesta al Comune "di assumere più vigili, anziché impiegati, che possano anche fare il turno serale e investire più fondi per la sicurezza". "Non lo fanno perché spendono troppo per eventi e teatro – è stata l’analisi di Marco Mattarelli che ha aperto anche a un altro tema caldo –, tutto questo in un clima di mal sopportazione e insicurezza. Sia qui che a livello nazionale. Cosa che ha portato alcuni cittadini a creare e proporre ronde come nel farwest, frutto dell’esasperazione".

Tra gli argomenti, anche la necessità di una città più pulita, portando nel dibattito tanti esempi di luoghi con deiezioni di animali ma anche umane, assenza di cestini e "di senso civico della gente". Ravvedendo la necessità di chiedere all’amministrazione comunale "una campagna di insegnamento e sensibilizzazione". Tra le varie proposte messe in campo, sistemi per cui il privato si possa occupare della pulizia del suo portico a fronte di sgravi. Si è dunque andati a parlare di Clara dove a maggioranza, la Consulta ha votato la proposta di Mattarelli di "inviare al Comune la richiesta di valutazione dell’uscita dalla compagine sociale previa valutazione sul mercato di un fornitore interessato alla raccolta rifiuti, meno caro". Poi ecco l’aggiunta: "Clara è una società inefficiente che alzerà sempre di più le tariffe per recuperare gli oltre 2 milioni non incassati dalle bollette invece di fare recupero crediti". Poi il punto sulle aree industriali dismesse proposte da Mattarelli: "Non sono più tollerabili aree di degrado urbano dove muore della gente". Sulla ex Sim Bianca "è stato approvato il progetto del privato ma l’area è realmente disinquinata? In caso contrario, chi pagherà i danni?". Mentre è stato il presidente Lucio Russo a far sapere che "alle domande Arpae ho fatto muro". Citate, infine, come aree dismesse anche l’ex Pesci, l’ex cinema, ‘con un progetto mai partito’, e l’ex Cimac.

