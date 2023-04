Consulta per l’immigrazione, Contarini (Lega) ribatte: "Non va tolta ma modificata"

"E’ probabile che non sia mai stato efficace, che non abbia prodotto i risultati sperati, ma non è possibile pensare di rimanere sguarniti della possibilità di mettere in piedi progetti che puntino alla piena integrazione". Non condivide la decisione dell’amministrazione Bernardi di mandare in soffitta la Consulta per l’immigrazione, ritenuta non più al passo con i tempi, il leader della Lega portuense, Massimo Contarini (nella foto). E chiarisce: "Si poteva e si può ancora lasciare intatta la struttura della Consulta e inserire i nuovi progetti che ha in mente il sindaco e la Giunta, ma cercando di capire dove il meccanismo si è inceppato e di quali limiti soffriva. Portomaggiore e i portuensi hanno bisogno di ritrovare la propria dimensione che, al momento, nella percezione di molti è alienata da una situazione nuova che, come tutte le cose nuove, a volte spaventa. Vivere il paese facendo finta di nulla, pretendendo che chi arriva sia subito perfettamente integrato e che conosca anche solo i fondamentali della libera convivenza cittadina, è un grosso abbaglio che per anni ha creato solo malumori, incomprensioni e difficoltà". Per il consigliere comunale di Uniti per Portomaggiore, "la Consulta avrebbe dovuto provvedere alla formazione civica di queste persone. Aggiungo che l’ottica nuova di una Consulta moderna dovrebbe anche essere quella di focalizzare l’interesse dei nuovi cittadini nell’intraprendere autonomamente attività economico-commerciali non prettamente etniche ma di comune funzione. Perciò la Consulta per l’immigrazione, ai miei occhi, è quello strumento di partecipazione collettiva che ci permette di mettere sul tavolo paure, desideri ma anche progetti di crescita civile".

Franco Vanini