La Fondazione Enaip S. Zavatta di Rimini, Ente di Formazione Professionale, ricerca professionisti, ambosessi, per attività di consulenza e orientamento da svolgere specificamente per il Servizio Sanitario Pubblico di Codigoro (Ferrara). Si tratta di un centro di servizi per l’orientamento e la formazione al lavoro per giovani ed adulti in tutti i settori delle attività produttive e del terziario.