Consumo del suolo, è emergenza: "Troppe carenze infrastrutturali. E affondano i redditi delle imprese"

Il clima ormai caratterizzato da fenomeni estremi, le mancanze infrastrutturali come un sistema di invasi per garantire la risorsa idrica e una gestione del rischio in agricoltura ormai inadeguato. Sono solo alcuni dei punti all’ordine del giorno trattati nel corso dell’assemblea annuale di Cia-Agricoltori Italiani Ferrara dal titolo "Reddito, clima e produzione. Quale futuro per l’agricoltura?" che si è tenuta ieri in Camera di Commercio.

Nel corso dell’evento – aperto dai saluti di Mauro Giannattasio, segretario generale della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, Angela Travagli, assessore del Comune di Ferrara – esperti e rappresentanti istituzionali hanno analizzato le principali problematiche del settore. Come ha spiegato il presidente di Cia Ferrara, Stefano Calderoni, nella sua relazione introduttiva, sono i numeri a parlare. "L’Italia è la terza in Europa per eventi climatici estremi, circa 20 al giorno e ormai l’alternarsi di periodi siccitosi a precipitazioni "torrenziali" è diventata una caratteristica del clima, non più un fatto straordinario. A questo si aggiunge, l’intrusione del cuneo salino. Nel nostro paese abbiamo una capacità di invaso di solo l’11%, fanalino di coda europeo e questo significa che non riusciamo a trattenere l’acqua in eccesso che deriva dalle precipitazioni". Acqua essenziale, aggiunge Calderoni, "se pensiamo che il 41% del valore aggiunto del settore agricolo proviene dalle colture irrigue. Un altro fattore che crea debolezza nel settore è il costante consumo di suolo agricolo dovuto non solo all’urbanizzazione. Nel ferrarese dal 1977 ad oggi l’urbanizzazione è aumentata del 42% a fronte di una diminuzione della popolazione dell’11%. Tutto questo, dicono le stime, porterà alla scomparsa di terre agricole e pascoli del 10% entro il 2025 e di oltre il 30% entro la fine del secolo". Obiettivi importanti, sostenuti dalla Regione per bocca dell’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi. "La nostra Regione – così Mammi – è un riferimento per l’agricoltura e l’agroalimentare ma le aziende agricole vanno supportate. Stanno per uscire nuovi bandi regionali per un valore di 108 milioni di euro per sostenere gli investimenti nelle aziende agricole. Stiamo investendo per la prevenzione del dissesto idrogeologico e, con un bando da quasi 20 milioni di euro, per la realizzazione di invasi, ormai fondamentali per trattenere l’acqua quando c’è e usarla negli ormai lunghi periodi di siccità". "Stiamo lavorando a una serie di provvedimenti per il settore", chiude Davide Bergamini, deputato della Lega e componente della Commissione Agricoltura. Le conclusioni affidate a Stefano Francia, presidente di Cia Emilia-Romagna.