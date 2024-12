Consumo del suolo, gli effetti: "In 50 anni balzo del cemento. Terreno ideale per le alluvioni"

É stato pubblicato il rapporto di Ispra sul consumo del suolo nel nostro Paese, voi siete andati oltre.

"Abbiamo messo a confronto il 1977 con il 2024", così Mauro Monti, direttore del Consorzio di Bonifica Pianura, presenta lo studio dell’ente che dirige, ricerca redatta con la collaborazione di Alessandro Bondesan e Martina Berneschi.

Un lasso di tempo molto lungo, è cambiato il mondo

"Siamo davanti ad un paradosso. Negli anni Cinquanta la nostra provincia raggiunse il picco, superando 400mila abitanti. Dagli anni Sessanta era già iniziata una lenta e inesorabile flessione. Dai 380mila abitanti della fine degli anni Settanta si arriva, oggi, ai poco meno di 340mila"

E’ il paradosso dov’è?

"In questi numeri. A fronte di un calo dell’11% della popolazione, aumentano le superfici urbanizzate del 42%"

Le alluvioni, tasto dolente. Possibile che sia sempre ’colpa’ del clima?

"Le catastrofi alluvionali, pur con frequenze inferiori, si sono verificate anche nel dopoguerra, quando lo studio degli eventi metereologici non era così approfondito e non poteva contare su strumenti come i satelliti. Oggi esistono modelli di previsione degli eventi che ’supportano’ chi deve prendere decisioni nei momenti più complessi. Gli effetti dei fenomeni estremi sono ’tracciabili’, ma questo non significa che siano completamente evitabili"

Dobbiamo dormire preoccupati?

"Il rischio zero per i fenomeni estremi non esiste. Serve una politica di prevenzione e gestione"

Ma perché finiamo sott’acqua così spesso?

"Nel ferrarese, come in Italia, si è trascurato l’adeguamento della rete di raccolta delle acque allo sviluppo urbanistico. L’espansione si è spesso fermata a strade, ferrovie, linee elettriche o del gas, tubature di acqua. Le reti idrauliche per lo scolo sono spesso le stesse di quando sono state costruite. E allora la superfice permeabile del territorio era di ben altra dimensione".

Siamo destinati ad arrivare sempre dopo il diluvio?

"No, la gestione non può concentrarsi solo sul post-evento, con dispiego di ingenti risorse per riparare ciò che la natura ha distrutto. Serve una svolta, uno sforzo comune per aumentare la manutenzione e adeguare o creare nuove infrastrutture che mettano al riparo le comunità dall’acqua"

E gli ambientalisti?

"Occorre uscire dalla dicotomia ambiente versus sicurezza. Le opere di ingegneria ambientale che favoriscono la biodiversità si possono fare ma non ovunque, se si vogliono tutelare le persone, gli insediamenti umani e industriali, il paesaggio. E, in caso di contrasto tra i due obiettivi, la sicurezza delle persone deve avere la priorità assoluta".

Mario Bovenzi