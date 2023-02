’Contaminazioni’ al Ridotto Il teatro secondo gli studenti

Un tema fornito dal teatro Comunale, una classe del liceo Dosso Dossi coinvolta, e tanta creatività per dare vita a un’installazione per rendere anche lo scalone d’onore del Ridotto del teatro luogo votato all’arte e alla creatività. Il progetto si intitola ‘Una sera a teatro’ e ora, dopo due anni, sarà visibile al pubblico del teatro Abbado e non solo. L’idea è infatti quella di catturare l’attenzione dei passanti, con disegni, immagini e installazioni che siano ispirate alle attività teatrali e allo stesso tempo possano valorizzare la struttura dell’edificio, nel passaggio che arrivando da Rotonda Foschini o dal Castello, si intravvede passando. In progetto, nato nel 2021 in collaborazione con il Dosso Dossi, è stato coordinato da Morena Morelli dell’ufficio comunicazione e promozione della Fondazione Teatro Comunale, e ha coinvolto la classe V BE, indirizzo Figurativo grafico. "Questa bella opportunità ricevuta dalla Fondazione – afferma la dirigente scolastica del Dosso Dossi, Francesca Apollonia Barbieri – ci ha consentito di avvicinare le giovani generazioni alla realtà e al linguaggio teatrale, talvolta troppo distanti dalla quotidianità degli studenti. Ed è in questa ottica che i ragazzi sono intervenuti cercando una soluzione che rendesse il teatro visibile e interessante a quegli occhi che oggi lo sentono lontano". "Una bellissima iniziativa che rende questo luogo d’arte e di cultura visibile anche dall’esterno, grazie alla creatività degli studenti del liceo Dosso Dossi e alla loro bravura" dice Marcello Corvino, direttore artistico della Fondazione Teatro Comunale. Due sono stati i lavori scelti: ‘Contaminazione’ (già visibile da ieri), cui seguirà nei prossimi mesi ‘Sogno... Una sera a teatro’. Al progetto hanno partecipato gli studenti Sara Albini, Ester Bassi, Francesco Bisanti, Veronica Cacciari, Beatrice Carobello, Alessandra Ciccarelli, Giorgia Di Chiara, Alice Favaretto, Mirco Fieni, Adelchi Filippi, Elena Sofia Franceschini, Clelia Gardini, Erica Ghirardelli, Angela Gradara, Amir Kazmi Ayman, Melissa Lomonaco, Andrea Morelli, Denisa Ioana Panaite, Samuel Pelizzari, Laura Pesci, Leonardo Quarto, Anita Repoli, Michele Arturo Romeo, Lisa Rossi, Sara Sandri, Alessia Signorini, Laura Tosi, Alice Tuffanelli e Rujing Yan. A coordinare la classe sono state le docenti Erika Latini, Cinzia Calzolari, Elisa Leonini, Rosalba Galdiero e Federica Zabarri.