Contaminazioni d’arte con ’451 Alma bookclub’

"Una scintilla per far ardere il fuoco della cultura attraverso la letteratura". Così Alessandro Canella – presidente della ’Grisù 451’ – descrive la neonata Aps. Accanto a lui, durante la presentazione di venerdì 24, il direttore artistico Paolo Panzacchi con Marco Belli, Vittoria Gualandi e Michele Ronchi Stefanati. Panzacchi sottolinea la necessità di avere a Ferrara "una grande rassegna che possa guardare non solo ai grandi autori, ma dia spazio anche a nomi nuovi". Cosa che nel suo piccolo il ’Festival Grisù 451’ è già riuscito a fare con Gian Marco Griffi e il suo ’Ferrovie dal Messico’.

In linea con la volontà degli ideatori, partirà in giornata un trittico di presentazioni dal titolo ’451 Alma bookclub’. Tutte si terranno presso ’I fiori di Alma’.

Stasera infatti, alle 19.30, Francesca de Simone, in dialogo con Marcello Bardini, presenterà ’Non si sta bene che altrove’. Il 19 marzo, alle 19.30, Silvia Grossi, in dialogo sempre con Marcello Bardini, presenterà ’L’isola di Elsa’. Il 28 maggio, alle 19.30 Eleonora Daniel, in dialogo con Paolo Panzacchi, presenterà ’La polvere che respiri era una casa’. La letteratura è al centro, ma l’idea è quella di contaminarla con altre arti, come successo venerdì grazie alla performance poetica di Giulio Zambon e Giuseppe Armillotta.

