Contarini: "Cambio di mentalità per rilanciare tutto il portuense"

Il rilancio di Portomaggiore nella ricetta della Lega. Per il segretario Massimo Contarini (nella foto), "ciò che serve è un cambio di mentalità e serve in fretta". E spiega: "Ciò che serve a Portomaggiore è che prenda consapevolezza di dover necessariamente ribaltare a proprio vantaggio una situazione di particolarità che si è creata sul nostro territorio senza perdere ulteriore tempo nel rimpiangere un passato che non c’è più, né nell’accettare passivamente gli eventi". Quali sarebbero i punti su cui far leva per il rilancio e che non sono stati sfruttati? "Poteva essere l’ex teatro Concordia, insieme ai locali delle ex scuole medie di via Roma, come supporto alle aziende incubatrici – elenca il numero uno portuense del Carroccio – ovvero opportunità di lavoro che giovani imprenditori cercano di auto crearsi. Una collaborazione con il mondo universitario fatto di spazi e corsi sperimentali". E ancora: "Un centro sportivo attrezzato con campi da tennis, padel, piscina, campi di calcio e di calcetto, un centro di canottaggio nel diversivo e tanta natura per allenarsi in bicicletta. Non dimentichiamoci delle sperimentazioni del settore agricolo, del quale ci fregiamo di una ampia collaborazione con l’Università di Bologna e delle nostre fattorie agricole, da sempre a supporto dei nostri giovani, sia come formazione sia come opportunità impiegatizia".

Franco Vanini