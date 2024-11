Contatori a fuoco. Attimi di paura

Prima un quadro elettrico e poi dei contatori. Due incendi, fortunatamente senza gravi conseguenze, hanno impegnato i vigili del fuoco nella giornata di ieri in città. Il primo allarme è scattato in mattinata da via Argine Ducale. A prendere fuoco, per cause in corso di accertamento, è stato un quadro elettrico. Giunti sul posto i pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nel pomeriggio altra chiamata, stavolta da via Ocaballetta. In questo caso si trattava di un principio di incendio ad alcuni contatori, subito domato grazie anche alla tempestività della chiamata di alcuni residenti.