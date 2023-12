Contatori in fiamme. Palazzina evacuata

Le fiamme sono partite all’improvviso da un quadro elettrico. Una nuvola di fumo ha invaso il vano scale, rendendo rapidamente irrespirabile l’aria di una palazzina di via Aldighieri, in pieno centro storico. L’allarme è scattato all’alba di ieri mattina. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che si sono messi immediatamente al lavoro per domare le fiamme e liberare l’edificio dal fumo. In via precauzionale, tutti gli abitanti dello stabile sono stati evacuati. Nessuno di loro ha avuto bisogno immediato di cure mediche. Solo una ragazza ha deciso di andare spontaneamente al pronto soccorso per accertamenti. I pompieri hanno disposto che la stanza sovrastante il quadro elettrico andato a fuoco rimanesse non fruibile per tutta la giornata di ieri, il tempo necessario a liberarla completamente dal fumo e renderla nuovamente sicura. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio.