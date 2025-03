Contenitori per la raccolta rifiuti

Prosegue nel territorio servito da Clara la distribuzione dei contenitori rigidi per la raccolta porta a porta dei rifiuti, da usare al posto degli attuali sacchi. Già a partire dai prossimi giorni l’attività di conversione interesserà anche il comune di Jolanda di Savoia. "L’obiettivo – spiegano dalla società Clara – è come sempre quello di migliorare il decoro urbano e la qualità del servizio per i cittadini, aumentando anche gli standard di sicurezza sul lavoro per gli operatori". Alle utenze domestiche (i nuclei famigliari), saranno consegnati contenitori rigidi per il rifiuto non riciclabile, per la carta e per il verde. Sarà inoltre applicato il microchip ai contenitori per l’umido e a quelli per pannolini e pannoloni eventualmente già in uso. Per quanto riguarda le utenze non domestiche (uffici, negozi, aziende), se dispongono già di bidoni e cassonetti sarà semplicemente applicato il microchip sui contenitori in uso, mentre a quelle che finora hanno utilizzato i sacchi saranno consegnati i corrispondenti contenitori rigidi.