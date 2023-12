Contenitori rigidi al posto dei sacchi. Clara migliora la raccolta dei rifiuti

Migliorare il decoro urbano e la qualità del servizio per i cittadini, aumentando anche gli standard di sicurezza sul lavoro per gli operatori. È questo l’obiettivo dell’operazione che da fine gennaio coinvolgerà tutte le utenze del Copparese, che riceveranno la visita degli addetti di Clara per la consegna dei contenitori rigidi da utilizzare per la raccolta dei rifiuti al posto degli attuali sacchi. La distribuzione riguarderà sia le utenze domestiche, sia le utenze non domestiche (uffici, negozi, aziende): in totale circa 7.650 utenze. L’attività proseguirà per diverse settimane, finché tutte le utenze non saranno state raggiunte.