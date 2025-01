Conti in ordine, l’oscar del bilancio assegnato a Cadf

COMACCHIONei giorni scorsi, Cadf spa ha celebrato un importante risultato. La società, che gestisce il servizio idrico integrato in undici comuni del Basso Ferrarese, si è aggiudicata per la seconda volta in due anni l’Oscar di bilancio, il prestigioso riconoscimento assegnato da Ferpi, in collaborazione con Borsa Italiana e Università Bocconi. Quest’anno Cadf ha conquistato la vittoria nella categoria speciale "Integrated reporting" e la seconda posizione nella categoria "Medie e piccole imprese non quotate".

A ritirare il premio nella sede della Borsa di Milano, nel dicembre scorso, è stata la presidente di Cadf Maira Passarella: "Grazie alla fiducia che i nostri Comuni soci ci hanno dimostrato, abbiamo investito grande impegno per adeguare il nostro processo di reporting agli standard internazionali più elevati. Questo documento non è solo un bilancio, ma una testimonianza concreta della volontà di Cadf di essere un volano di innovazione per il nostro territorio".

Dal 2019, Cadf ha scelto di adottare un sistema di reportistica innovativo e all’avanguardia, anticipando le complesse normative internazionali. L’Integrated Report 2024 della società non è solo un adeguamento normativo, ma una scelta volontaria che sottolinea l’impegno dell’azienda per prepararsi alle sfide future, in linea con i più alti criteri di sostenibilità ambientale, sociale e gestionale.