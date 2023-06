Continua la rassegna ’La bella stagione’

Prosegue "La Bella Stagione" la rassegna di eventi estivi realizzata da Fondazione Teatro in collaborazione con il Comune di Cento, 23 eventi per lo svago per tutte le età, musicali, cinematografici, sportivi, di rievocazione storica o intrattenimento. Oggi infatti, alle 21.30 nel piazzale della Rocca ci sarà il concerto musicale della band "Rovere" che, in caso di maltempo, sarà spostato in Pandurera. Con quasi 90.000 folowers su Instagram e più di 11mln di ascolti su Spotify è la band che ha esordito nel 2017 e che nel giro di poco tempo si è fatta largo nel panorama musicale fino ad aprire i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari ed Eugenio in Via Di Gioia, o l’anno scorso, presenti al concerto del 1° maggio in piazza san Giovanni a Roma. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gli altri appuntamenti prevedono il 15 i Luf, il 16 Dj set, il 22 Joe Bastianich e la Terza Classe, il 23 Dj set, il 29 i Rumba de Bodas, il 30 dj set e il primo luglio Euforika party band. I mercoledì 14, 21 e 28 giugno, invece, dalle 21 a mezzanotte, a cura di Quattroeventi, ci sarà The Castle Garden, ascoltando buona musica e sorseggiando gustosi cocktail.