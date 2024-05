Continua l’allerta, fiumi in crescita: "In azione per fermare l’onda scura"

"Manteniamo alta la guardia. Una parte della provincia è in allerta arancione anche oggi, l’altra in allerta gialla. Le nostre squadre sono sul territorio e, grazie alla loro presenza costante e al sistema del telecontrollo, monitoriamo in tempo reale quote e funzionamento degli impianti per intervenire se la situazione peggiora", è il presidente del Consorzio di Bonifica Ferrara, Stefano Calderoni a tracciare il quadro dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Emilia ad un anno dalla grande alluvione. Maggio 2023, oggi. Paesi nel fango. Sono state colpite in modo pesante le province di Modena e Bologna, la Lombardia e il Veneto. "Finora – riprende – siamo stati risparmiati dai fenomeni più estremi come le bombe d’acqua". Piogge un po’ più pesanti a Bondeno, con 22 millimetri contro una media del comprensorio di sette. "Il nostro sistema è in grado di smaltire queste quantità di acqua", precisa Alessandro Buzzoni, dirigente Area Territorio del Consorzio. L’onda scura che arriva da Modena passa, anche se lentamente, attraverso il Bacino Burana - Po di Volano. "Costanti i contatti con la Protezione civile e il consorzio Burana, che gestisce l’impianto di Pilastresi. Sono state fatte le manovre necessarie a garantire la sicurezza idraulica sia per i corsi d’acqua naturali sia per il reticolo minore di canali". La portata dei fiumi è in forte crescita. Panaro e Reno sono aumentati di +1,30 metri ieri mattina. La piena del Po è passata a Pontelagoscuro lunedì. Ma è in arrivo una seconda ondata. Il fiume cresce di 6 centrimetri ogni tre ore. Ne sa qualcosa Alessandro Andreotti, della società Canottieri, ieri mattina era lì, sulla barca per controllare il pontile. Aipo invita alla prudenza, navigare tra quei tronchi è un rischio. "Finora siamo stati risparmiati", ripete Calderoni, quasi uno scongiuro. A qualcuno è andata diversamente. Le nostre squadre dei vigili del fuoco a Savignano sul Panaro. "Ci sono tanti scantinati allagati", dice Francesco Faccini, la divisa, a lottare con l’acqua.

Mario Bovenzi