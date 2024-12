"Continue interruzioni di corrente. Abbiamo scritto a Enel e Comune"

Continue interruzioni di luce elettrica ad Anita. Il disservizio lo segnala sul web un residente, un inconveniente non lieve nella frazione argentana più lontana dal capoluogo. "Ho mandato all’Enel tramite Pec una lettera di protesta a nome del paese, ma sarebbe giusto coinvolgere anche il comune di Argenta", afferma Gianluca Ravaioli. E aggiunge: "Purtroppo è ormai routine di ogni giorno le interruzioni continue di corrente. Questa situazione la sta subendo tutto il paese di Anita. Noi abbiamo avuto una telecamera bruciata grazie a questo. Quando chiamo l’Enel al numero indicato per i guasti, ci rispondono che non ci sono guasti, forse perché non riusciamo mai a chiamare mentre capita, ma la realtà dei distacchi continui la vive tutto il paese. Spero si facciano delle verifiche dettagliate, perché il paese è in questa situazione ormai da molto tempo".

Cade dalle nuvole l’assessore Davide Zanotti. "Io ci abito ad Anita, un piccolo paese di 500 abitanti, ci conosciamo un po’ tutti e non avevo ricevuto informazioni dai residenti, ma non faccio testo perché sono spesso via. Insomma non sono a conoscenza di queste interruzioni, ma siccome il residente chiede l’intervento del Comune, sono più che disponibile a darlo. Deve però seguire le vie istituzionali".

Quindi cosa bisognerebbe fare per non avere più interruzioni di corrente? "Bisogna rivolgersi prima di tutto all’Enel, in seconda battuta alla RPC (Rappresentanza di partecipazione cittadina, ndr), oppure ai consiglieri comunali o anche al sottoscritto, che sono del paese. Presentare le rimostranze su Facebook non è un atto ufficiale, se si vogliono risposte i canali cui rivolgersi sono quelli indicati".

Non sarà un canale ortodosso, ma non significa che il problema non sia reale. "E’ vero, invito però i cittadini a seguire la strada corretta. Io stesso, che sono di Anita, ho saputo di questa segnalazione da parte di residenti e altri amministratori, perché non guardo Facebook, e come me credo saranno tanti altri che non sono abituati ad andare sui social".

Non è un problema solo della frazione di Anita: "E’ successo anche a Longastrino, ma sembra che a tutti vada bene lo stesso", interviene Alessio Trazzi. Franco Vanini