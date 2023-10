Continuità assistenziale: ecco i nuovi orari a Ostellato. Da lunedì attivo il numero unico 800-087601

OSTELLATO

Salvaguardato il servizio di guardia medica a Ostellato: sabato, domenica, prefestivi e festivi dalle 9 alle 11 e in orario notturno tutti i giorni dalle 20 alle 22. Al di fuori di questi orari ci si può rivolgere al numero unico 800-087601. E’ valido per tutto il Ferrarese. Il medico del Servizio di continuità assistenziale risponde da una centrale unica Un nuovo numero unico per tutta la provincia e più ore di ambulatorio aperto per l’utenza. Sono gli aspetti salienti della riorganizzazione della Continuità assistenziale (ex guardia medica) dell’Ausl di Ferrara, che prenderà il via lunedì prossimo. Attualmente il servizio di Guardia medica è contattabile con 15 numeri di telefono diversi a seconda della sede di riferimento. Dall’avvio della riorganizzazione, sarà attiva una Centrale unica, e componendo il 800-087601, numero verde gratuito (mentre gli attuali numeri hanno lo scatto alla risposta) si parlerà con un medico che prenderà in carico le esigenze del paziente ed avvierà il percorso più adatto alla situazione. Potrà dunque effettuare una consulenza telefonica consigliando eventuale accesso successivo dal proprio medico di famiglia, o invitarlo a recarsi presso un Cau (Centri di assistenza urgenza) o presso l’ambulatorio di Continuità assistenziale aperto più vicino al suo domicilio, o attivare una visita domiciliare sempre a cura di un medico di continuità.

v. f.