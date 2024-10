Conto alla rovescia per le Poste in via Ariosto. Si ricomincia venerdì

E’ cominciato il conto alla rovescia a Ostellato per la riapertura dell’ufficio postale, in via Ludovico Ariosto, che è stato ristrutturato e riqualificato. Fino al 24 ottobre l’ufficio postale resterà chiuso al pubblico per consentire i lavori tecnici e di facchinaggio indispensabili per la riapertura del nuovo ufficio postale, che sarà il 25 ottobre prossimo. Si ricorda che saranno attivi gli altri sportelli sul territorio comunale. I lavori di adeguamento erano cominciati prima dell’estate, grazie ai finanziamenti ottenuti dal Pnrr. Con l’apertura del cantiere tutti coloro che avevano bisogno di servizi postali erano costretti a fare ricorso a un ufficio postale d’emergenza, ricavato in un container. "L’intervento rientra tra quelli selezionati a livello nazionale – ricorda il sindaco di Ostellato, Elena Rossi – Ero andata a Roma un anno e mezzo fa per perorare la causa del nostro Comune, con l’obiettivo di superare il digital divide nei piccoli centri". Il digital divide è il divario che c’è tra chi ha accesso (adeguato) a internet e chi non ce l’ha (per scelta o no). Ne deriva una esclusione dai vantaggi della società digitale. Con danni socio-economici e culturali per chi ne è colpito. E poiché chi è in digital divide – secondo gli studi, come Istat – è spesso di un ceto sociale già svantaggiato, entra in un circolo vizioso. Di crescente povertà ed esclusione. La più colpita è la fascia sociale di età avanzata, che stenta a tenere il passo dell’aggiornamento tecnologico, che a Ostellato è la più numerosa. "Con l’adeguamento dell’ufficio postale si potranno fare tanti servizi, preclusi fino a ieri. Mi riferisco alla carta d’identità, certificati anagrafici, giudiziari, previdenziali e altro. Insomma un bel salto di qualità".

Franco Vanini