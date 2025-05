Contra Gigantes, lezione con Totem. Don Quijote e Sancio Panza in scena

’Contra Gigantes’ di Teatro Nucleo torna in scena a Ferrara per Totem 2025. L’appuntamento sarà oggi, alle 21, nella Biblioteca Giorgio Bassani di Ferrara. Il celebre soliloquio Contra Gigantes di e con Horacio Czertok, vincitore del Premio Nazionale Franco Enriquez 2025 come Miglior Attore nella Categoria Teatro Classico e Contemporaneo, torna in scena a Ferrara nell’ambito di Totem – Stagione Diffusa di Teatro e Arti Performative.

L’appuntamento è in programma oggi, alle 21, nella Biblioteca Comunale Giorgio Bassani (via Giovanni Grosoli 42). L’ingresso è a offerta libera e la prenotazione è consigliata (totemsceneurbane@gmail.com | 348 6057212). Prodotto da Teatro Nucleo con testi e regia dello stesso Czertok, Contra Gigantes è un monodramma a più voci in cui l’attore dà corpo e voce a Don Quijote, Sancio Panza, Miguel de Cervantes e a se stesso, in un serrato dialogo – talvolta conflittuale – tra gli stessi personaggi e il pubblico. ’Contra Gigantes’ è molto più di una lezione teatrale sul celebre romanzo di Cervantes: è una riflessione etica, estetica e politica sui giganti che ostacolano ogni trasformazione sociale, culturale e personale. Czertok, con maestria e ironia, riporta in vita un Don Quijote inquieto, che esige di essere ascoltato oggi più che mai. L’evento è stato promosso e organizzato da Teatro Nucleo, in collaborazione con la Biblioteca Comunale Giorgio Bassani, con il sostegno del Comune di Ferrara, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara. Venerdì 16 maggio - ore 21.00 Biblioteca Giorgio Bassani – Via G. Grosoli 42, Ferrara Ingresso a offerta libera – Prenotazione consigliata. Totemsceneurbane@gmail.com | 348 6057212 | www.teatronucleo.org

La Stagione Diffusa di Teatro e Arti Performative Totem proseguirà sabato 24 maggio con un triplo appuntamento al Teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro. Alle 17:30, il critico teatrale Michele Pascarella terrà il laboratorio di sguardo “Che cavolo guardi?”, alle 19 Teatro Ebasko andrà in scena con “Black Mountains” e a seguire ci sarà il Drink Talk insieme alla compagnia teatrale in dialogo con Michele Pascarella. Per maggiori informazioni consultare il sito www.teatronucleo.org.

La storia. All’inizio degli anni ’70 Cora Herrendorf e Horacio Czertok diventano co-fondatori del gruppo Comuna Baires. Nel febbraio del 1974, in seguito al sequestro di Czertok da parte di un commando armato delle Tre A, Comuna decide di fuggire in Italia, mentre Czertok e Herrendorf restano in Argentina, fondando la Comuna Nucleo e la rivista Cultura. Il gruppo teatrale sviluppa fin da subito progetti interdisciplinari con impatto sociologico e culturale. Si propone come laboratorio di ricerca dell’arte dell’attore e produttore di progetti interdisciplinari con impatto sociologico e culturale. Si impegna con le istituzioni con una ricerca teatro-terapeutica.