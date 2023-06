Contrade, musici e bandiere: ecco il Palio

Prima di tornare indietro agli antichi fasti della casata Estense con il grande evento del Palio, Copparo ha celebrato, venerdì sera, la Festa della Repubblica. Nella piazza colorata dai costumi dei figuranti è risuonato l’inno d’Italia e sul palchetto, con il Capitano di Piazza, i rappresentanti dei Rioni e la presidente dell’Associazione dei Rioni Raffaella Zanetti, sono saliti il sindaco Fabrizio Pagnoni e Laura Veronesi, che poche ore prima aveva ritirato in Prefettura la Medaglia d’onore del Presidente della Repubblica di cui è stato insignito il papà. Emilio Veronesi era partito nel 1939 per la leva, a 19 anni, e si era trovato a combattere sul fronte greco: l’8 settembre aveva rifiutato di schierarsi dalla parte della repubblica sociale e su un carro bestiame era stato portato a Kassel, rinchiuso fra fame, sporcizia e fatiche, obbligato persino a scavare nelle fosse comuni per recuperare i denti d’oro dai corpi. "Una scelta di grande onore e coraggio – ha affermato il sindaco -. Emilio è fra coloro che tennero alto il nome dell’Italia e su di loro poggiano le fondamenta della nostra Repubblica". Poi, è seguita l’apertura ufficiale del Palio. Davanti alle contrade Crusar, Furnas, Mota e Dezima, schierate sul fronte del palazzo comunale, il Capitano di Piazza Alfiero Sandali ha accolto il ‘dono delle chiavi di questo castello, a nome di questa comunità tanto cara al nostro cuore’. I Rioni e la Corte Ducale hanno poi raggiunto la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, recando le offerte. Don Daniele Panzeri ha benedetto i gonfaloni e i due Palii. È stata Lisa Capetta a dar vita al drappo per il rione vincitore nel tiro alla fune, visto come cuore pulsante dei giochi e dunque raffigurato da uno scudo centrale a simboleggiare la passione. Valeria Celati ha realizzato il palio che conquisteranno i vincitori. Un’opera improntata al messaggio ambientalista: una Copparo di altri tempi, con la sua Delizia, costruita vicino alla chiesa, e con i boschetti di pioppi bianchi voluti dagli Estensi. "Ora – ha spiegato - ai Rioni, che sono la vita di Copparo, è affidato il compito di amare l’ambiente per il benessere di tutti". Da qui il via all’esibizione dei musici e degli sbandieratori.

Valerio Franzoni