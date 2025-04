Contrade, sfide e l’albo d’oro. Il Palio, una tradizione che vive

Angela Poli presidente della Fondazione Scuola del Palio di Ferrara, Camilla Cavicchi segretaria generale della contrada di S. Benedetto e la sua presidente Chiara Formaggi, hanno concesso ai ragazzi della classe 1^B della scuola secondaria di primo grado M.M. Boiardo, un’intervista.

Sono mai successi incidenti durante le gare del Palio? "Sì ce n’è stato uno grave nel 2006 durante la corsa dei cavalli. Quell’episodio è stato un grande insegnamento, infatti oggi il Palio di Ferrara è quello che dedica più attenzione alla sicurezza dell’animale sulla pista"

Perché si corre senza sella? "Per tradizione, perché si rievoca un palio che si correva in questa maniera. I fantini sono abituati a gareggiare così. Anche a Siena corrono a pelo. Tendenzialmente i palii si corrono senza sella, le corse in ippodromo invece si fanno con la sella"

Avete qualche rito scaramantico prima delle gare? "Tutte le contrade hanno un enorme rito che si chiama cena propiziatoria. La sera prima delle gare si cena con tutta la contrada in modo da propiziare la competizione e far sentire a chi gareggia tutto il sostegno"

Esistono contrade che hanno una maggiore rivalità? "Attualmente Santa Maria in Vado con S. Giovanni, anche se un tempo la sua antagonista era S. Spirito, poi S. Giacomo con S. Luca. S. Benedetto è, invece, una contrada che non ha antagonisti perché, per loro, gli altri sono tutti amici e nemici in base al contesto"

Quali sono i punti di forza delle contrade? "Ognuna ha la sua: per S. Benedetto, possiamo dire che il Palio degli asini è quello che è stato vinto più volte; Santa Maria In Vado, da alcuni anni non vince più gare in piazza, anche se lo scorso anno è arrivata prima nella gara delle putte"

E quali sono i punti deboli? "Con la pandemia del Covid, le contrade sono rimaste chiuse, dato che sono luoghi di forte aggregazione. Avere giovani al loro interno è fondamentale. Alcune contrade sono molto numerose perché fanno leva sulla partecipazione di interi nuclei familiari che di conseguenza portano i loro figli in contrada fin da piccoli. Spesso partecipano anche ragazzi universitari, che però alla fine degli studi, vanno via e si interrompe questo anello delle generazioni"

Qual è la contrada che ha vinto più palii? "E’ San Giovanni. Mantiene questo primato perché negli anni Settanta ha vinto tanti palii di putti e asini. Però la contrada che ha vinto di più negli ultimi anni è quella di San Giacomo, anche se l’albo d’oro premia San Giovanni che ne ha 45. Noi di San Benedetto siamo secondi con trenta"

I cronisti della Boiardo