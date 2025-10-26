‘Contrappassi’, dialogo in libertà

Il Bologna dei sorrisi

Al Torrione il jazz del duo Zunica- Lo Bianco. Paesaggi sonori e sperimentazione con piano e chitarra

Per la rassegna Serico Tonale a cura di Istantanea, il Torrione (via Rampari di Belfiore 167) ospita stasera alle 21 il progetto ‘Contrappassi’, nato dall’ incontro tra due musicisti con una forte inclinazione alla sperimentazione sonora: Leonardo Zunica e Leandro Lo Bianco che danno vita a un percorso sonoro denso di contrasti, dialoghi e suggestioni in chiave jazz. Attraverso composizioni originali, i due artisti esplorano le molteplici possibilità espressive dei loro strumenti, combinando elementi di jazz, musica improvvisata e sonorità contemporanee. Il piano di Zunica, con la sua ricchezza armonica e la capacità di creare paesaggi sonori evocativi, si intreccia con la chitarra elettrica di Lo Bianco, capace di passare da atmosfere rarefatte a momenti di grande intensità. ‘Contrappassi’ si distingue per l’equilibrio tra struttura e libertà, dove ogni brano diventa un dialogo aperto, una conversazione musicale fatta di scambi veloci, pause e tensioni.

L’appuntamento per questa sera al Torrione San Giovanni è a partire dalle 21 con il concerto del duo Zunica-Lo Bianco. A partire dalle 22.30, al termine dell’esibizione dei due artisti, sarà la volta della jam session con le sue sonorità imprevedibili e travolgenti. Apertura biglietteria alle 19, aperitivo e buffet dalle 19.30.

re. fe.

