"Contrario che si suoni fino a tardi"

Sul tema della musica fino a tarda notte, Ugo Ferraresi non ha dubbi nel merito: "Sono decisamente contrario a prescindere dalle decisioni che possono adottare i tribunali. Si crede non accettabile che la musica e conseguente disagio sonoro vada a ledere le persone che abitano nelle vicinanze e non solo. Si ricorda come ben accetti gli spettacoli, concerti e tutto ciò che possa rendere viva una città o nel caso specifico gli stabilimenti balneari, ma si deve considerare che la platea delle persone non è solo costituito da giovani. Ci sono famiglie ed altre fasce di età che non sempre riescono ad accettare rumori e musica a notte inoltrata. Quindi spero che ci sia una presa di posizione chiara su questo tema per la tutela di tutti".