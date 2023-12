Contrassegno unico per i disabili. A Comacchio il primo ’sì’ in provincia

COMACCHIO

Una piattaforma nazionale per venire incontro alle esigenze dei disabili. È stata approvata all’unanimità in consiglio comunale, la mozione presentata dai consiglieri di maggioranza Matteo Cavallari, Luigi Fantinuoli, Veronica Negri e Umberto Cavallari (Lega-Salvini Premier) che propone l’adesione del Comune di Comacchio alla piattaforma unica informatica delle targhe associate al Cude (Contrassegno unificato disabili europeo). "Un’iniziativa molto importante legata alla disabilità – ha sottolineato Matteo Cavallari –. Si tratta di un sistema innovativo che consente al cittadino titolare di contrassegno rilasciato in uno dei Comuni aderenti di spostarsi con l’automobile in un altro Comune aderente senza dover preventivamente richiedere l’autorizzazione per l’ingresso nelle aree a traffico limitato o per l’utilizzo dei parcheggi riservati. Un progetto finalizzato a semplificare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio italiano e consentire un pieno esercizio del diritto, sfruttando anche il sito comunale e i mezzi di informazione per divulgare il più possibile l’adesione alla piattaforma". Da qui la richiesta al sindaco Pierluigi Negri e alla giunta di un impegno concreto a sensibilizzare gli uffici competenti, affinché procedano il prima possibile alla procedura per l’adesione alla piattaforma Cude. Cavallari ha spiegato anche il funzionamento. L’utente titolare del contrassegno Cude e di Spid deve registrarsi tramite la piattaforma digitale, inserendo i propri dati personali e due targhe (una effettiva, una facoltativa); dati che possono essere modificabili in qualsiasi momento: "I comuni oggi aderenti sono solamente 261 – ha riferito il consigliere -. Perciò di strada ce n’è ancora da fare. Però, come si sa, l’importante è cominciare". E come ha specificato, se il titolare del contrassegno si sposta in un Comune che non ha aderito, è necessaria la compilazione di un modulo da inviare al Comando della Polizia locale del luogo di destinazione. Su richiesta specifica del consigliere Emanuele Larosa, che ha evidenziato come il progetto rappresenti una positiva opportunità, Cavallari ha riferito che in Emilia-Romagna Ravenna, al momento, è l’unico Comune aderente alla piattaforma. Rispetto alla mozione si sono espressi positivamente tutti i gruppi consiliari, anche attraverso il voto favorevole unanime. Il sindaco ha evidenziato anche la necessità di dare risalto, anche a mezzo stampa, a questa opportunità, affinché, quantomeno in Emilia-Romagna, si possano agevolare i titolari di contrassegno.

Valerio Franzoni