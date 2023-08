"Contratti a tempo determinato a Copparo: anomalia da chiarire"

"Assumere due insegnanti per una sezione di nido con un contratto a tempo determinato, ossia precario e con una data di scadenza, è un’anomalia". A sostenerlo sono i consiglieri comunali del Pd Enrico Bassi, Martina Berneschi, Anna Celati e Clara Tumiati e il consigliere indipendente Diego Farina, che chiedono all’amministrazione comunale di riferire a riguardo in Consiglio comunale. "Un Comune, per regola generale, deve assumere personale a tempo indeterminato (salvo rare eccezioni), non solo per dare le giuste certezze a chi lavora, ma anche per garantire che il servizio scolastico comunale possa contare su personale stabile, in grado di accompagnare i bambini per un ciclo intero – affermano i consiglieri di minoranza –. Un posto stabile permette infatti agli insegnanti di acquisire sempre più esperienze e capacità. Il sindaco ha forse in previsione l’esternalizzazione e non lo dice? O forse ha in mente la soppressione di una sezione? Perché altrimenti non sussistono le ragioni di una scelta che non conviene a nessuno".