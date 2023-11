Contratti pubblici sotto la lente

Oggi, dalle 9.30, nell’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara (via Voltapaletto 11), il convegno ‘Le concessioni e la finanza di progetto nel nuovo Codice dei Contratti pubblici’, organizzato per la VI edizione del Master “Appalti pubblici, prevenzione della corruzione, sostenibilità ed innovazione - Ant.cop” di Unife. Il convegno si pone l’obiettivo di sviluppare una discussione sulla nuova disciplina in essere in materia di concessioni e finanza di progetto.