Contratto sanità, c’è la firma: "Passo avanti per maggiori tutele. Ora la priorità ai presidi locali"

Massimo Pandolfi
Ferrara
CronacaContratto sanità, c’è la firma: "Passo avanti per maggiori tutele. Ora la priorità ai presidi locali"
29 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
L’analisi di Kevin Ponzuoli (Cisl Fp): "L’ospedale del Delta ha criticità uniche nel contesto regionale. Allo studio sistemi per trattenere e attrarre personale a Ferrara e provincia. Obiettivo, competitività".

La firma del nuovo contratto nazionale Sanità pubblica 2022–2024, accompagnata dalla riapertura del tavolo 2025–2027, riaccende la prospettiva di una stagione contrattuale ordinata per il pubblico impiego e per la sanità: una stagione che consenta di restare in vigenza contrattuale (evitando di aprire i negoziati a contratto scaduto) e che, al contempo, abiliti l’incremento dei fondi a livello locale nelle forme previste dal contratto e della legge permettendo di lavorare localmente. "Era una firma dovuta alle professioniste e ai professionisti che quotidianamente garantiscono il servizio pubblico della salute. Non è la fine di un percorso, ma un ulteriore gradino per elevare retribuzioni e tutele di chi lavora nella sanità", sottolinea Kevin Ponzuoli, segretario generale della Cisl Fp di Ferrara. A livello territoriale, dove avviene una contrattazione che in questi mesi è stata non priva di scontri tra le organizzazioni sindacali, la Cisl ha sottoscritto anche la preintesa del contratto integrativo dell’Ausl e dell’azienda ospedaliero-universitaria. "Si tratta di un buon accordo decentrato, frutto di un confronto serio e costruttivo, pur non pienamente soddisfacente: avremmo voluto spingere di più sull’attivazione e il pieno utilizzo delle risorse economiche disponibili. Ma ora con il nuovo contratto si aprono ulteriori possibilità di lavoro e di valorizzazione delle carriere" ha aggiunto Ponzuoli.

Con le aziende sanitarie "si è consolidato un rapporto collaborativo e dialogico, seppur con il nostro piglio critico. Su impulso della Cisl, è stato introdotto il Tavolo tecnico di confronto, uno strumento ibrido che accorcia la catena di comando e consente al personale che opera sul campo di dialogare direttamente con chi sovrintende i processi, con il supporto e la tutela delle organizzazioni sindacali. Sembra un risultato da poco, ma spesso si fa fatica a far comprendere a chi governa ampi processi il disagio quotidiano che può vivere il professionista". Tra i temi prioritari di confronto figurano la carenza di organico e la situazione dei presidi periferici, con particolare attenzione al presidio del Delta, che presenta "criticità uniche nel contesto regionale". Sono allo studio sistemi di incentivazione, spingendo anche sul welfare, "per trattenere e attrarre personale non solo a Ferrara, ma anche a Cento, Argenta e Lagosanto, rendendo tali sedi più competitive. Crediamo che la provincia di Ferrara sia un posto dove si possa vivere e lavorare bene. Da sole le aziende sanitarie però non possono fare nulla, ecco perché è necessario informare e rafforzare un percorso organizzativo e professionale che richiede il concorso delle istituzioni locali e del tessuto privato del territorio, in una logica di rete che sostenga stabilmente la qualità del servizio sanitario pubblico". La Cisl Fp, conclude Ponzuoli, "continuerà a lavorare sul concreto perché la nuova stagione negoziale si traduca subito in risultati concreti su salari, tutele e organizzazione del lavoro".

