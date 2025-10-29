Contratto sanità, c’è la firma: "Passo avanti per maggiori tutele. Ora la priorità ai presidi locali"

La firma del nuovo contratto nazionale Sanità pubblica 2022–2024, accompagnata dalla riapertura del tavolo 2025–2027, riaccende la prospettiva di una stagione contrattuale ordinata per il pubblico impiego e per la sanità: una stagione che consenta di restare in vigenza contrattuale (evitando di aprire i negoziati a contratto scaduto) e che, al contempo, abiliti l’incremento dei fondi a livello locale nelle forme previste dal contratto e della legge permettendo di lavorare localmente. "Era una firma dovuta alle professioniste e ai professionisti che quotidianamente garantiscono il servizio pubblico della salute. Non è la fine di un percorso, ma un ulteriore gradino per elevare retribuzioni e tutele di chi lavora nella sanità", sottolinea Kevin Ponzuoli, segretario generale della Cisl Fp di Ferrara. A livello territoriale, dove avviene una contrattazione che in questi mesi è stata non priva di scontri tra le organizzazioni sindacali, la Cisl ha sottoscritto anche la preintesa del contratto integrativo dell’Ausl e dell’azienda ospedaliero-universitaria. "Si tratta di un buon accordo decentrato, frutto di un confronto serio e costruttivo, pur non pienamente soddisfacente: avremmo voluto spingere di più sull’attivazione e il pieno utilizzo delle risorse economiche disponibili. Ma ora con il nuovo contratto si aprono ulteriori possibilità di lavoro e di valorizzazione delle carriere" ha aggiunto Ponzuoli.

Con le aziende sanitarie "si è consolidato un rapporto collaborativo e dialogico, seppur con il nostro piglio critico. Su impulso della Cisl, è stato introdotto il Tavolo tecnico di confronto, uno strumento ibrido che accorcia la catena di comando e consente al personale che opera sul campo di dialogare direttamente con chi sovrintende i processi, con il supporto e la tutela delle organizzazioni sindacali. Sembra un risultato da poco, ma spesso si fa fatica a far comprendere a chi governa ampi processi il disagio quotidiano che può vivere il professionista". Tra i temi prioritari di confronto figurano la carenza di organico e la situazione dei presidi periferici, con particolare attenzione al presidio del Delta, che presenta "criticità uniche nel contesto regionale". Sono allo studio sistemi di incentivazione, spingendo anche sul welfare, "per trattenere e attrarre personale non solo a Ferrara, ma anche a Cento, Argenta e Lagosanto, rendendo tali sedi più competitive. Crediamo che la provincia di Ferrara sia un posto dove si possa vivere e lavorare bene. Da sole le aziende sanitarie però non possono fare nulla, ecco perché è necessario informare e rafforzare un percorso organizzativo e professionale che richiede il concorso delle istituzioni locali e del tessuto privato del territorio, in una logica di rete che sostenga stabilmente la qualità del servizio sanitario pubblico". La Cisl Fp, conclude Ponzuoli, "continuerà a lavorare sul concreto perché la nuova stagione negoziale si traduca subito in risultati concreti su salari, tutele e organizzazione del lavoro".