Contratto Toyota, sì a grande maggioranza

OSTELLATO

Alla Lte Toyota di San Giovanni di Ostellato è stato sottoscritto dalla Rsu e dalle segreterie di Fiom Cgil e Fim Cisl, il rinnovo del contratto aziendale per il triennio 2023 – 2025. "Il rinnovo del contratto aziendale Lte Toyota conferma la propria importanza per il territorio provinciale e nello specifico per il Basso Ferrarese – afferma il segretario provinciale della Fiom, Giovanni Verla (foto) -. Fondamentale è l’attenzione al tema del contrasto alla precarietà, avendo ridotto sensibilmente i tempi per le stabilizzazioni, compresi i percorsi per i lavoratori pur assunti a tempo indeterminato presso le agenzie di somministrazione. Il Contratto conferma anche la valorizzazione del Patto per il Lavoro per percorsi di formazione condivisi per l’ingresso in Lte". Il rinnovo del Contratto ha mirato anche a un riduzione complessiva dell’orario di lavoro attraverso l’individuazione di diversi strumenti, e ha dato risposte importanti sul fronte salariale: "Oltre a un aumento delle maggiorazioni e delle indennità collegate agli orari di lavoro e del premio di risultato, si è contrattato un raddoppio degli scatti di anzianità, dai 5 previsti dal Ccnl a 10 scatti complessivi, con un recupero degli scatti pregressi in base all’anzianità". Rinnovo approvato con il favore del 98,5 %.