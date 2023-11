Contributi alle aziende, stanziati 15mila euro

L’amministrazione comunale di Copparo rinnoverà anticipatamente la convenzione con le cooperative di servizi alle imprese agricole del territorio. Il documento, di valenza biennale e sottoscritto nel 2022, non solo deve recepire un aggiornamento formale, ma soprattutto vuole essere integrato in termini di contenuti e di risorse. Il Comune infatti implementerà l’attuale dotazione di 10mila con 15mila euro aggiuntivi, per sostenere fattivamente l’agricoltura in un momento di crisi particolarmente aspro e difficile. Verificate le priorità espresse nel corso degli incontri con le associazioni di categoria, si è deciso di integrare le azioni già oggetto di convenzione, così da poter utilizzare le risorse anche per abbattimento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti agricoli, operazione complessa e onerosa per le aziende. È già stato condotto un confronto con le cooperative di servizi che hanno aderito al documento 2022-2024 per capire l’utilità, la fattibilità pratica e la rapida operatività degli interventi finanziabili, oltre alla loro disponibilità a proseguire nella collaborazione a fronte di questo ampliamento di attività. Da parte di tutte è venuta la massima disponibilità, così da poter procedere ora con la redazione del nuovo documento da firmare. Questo prevederà dunque di destinare le risorse a interventi rivolti alla sostenibilità ambientale e finalizzati alle spese sostenute dagli imprenditori agricoli per le analisi dei terreni delle aziende, per la taratura delle attrezzature per trattamenti di difesa e di diserbo, per il servizio sms modelli previsionali e appunto per lo smaltimento dei rifiuti agricoli.

v.f.