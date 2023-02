Contributi alle imprese: ci sono ancora risorse

Sono state numerose le domande da parte delle imprese al terzo bando del Comune di Copparo che, in collaborazione con la Camera di Commercio di Ferrara (soggetto gestore della procedura), ha stanziato ulteriori fondi per la concessione di contributi una tantum a sostegno di alcune categorie di imprese particolarmente danneggiate dall’emergenza Covid-19.

Le richieste pervenute all’ente di Largo Castello a Ferrara saranno sottoposte a istruttoria per la verifica dei requisiti. Dei 210mila euro che sono stati stanziati dal Comune, risultano esserci ancora risorse disponibili e tempo per le attività interessate per partecipare: il bando, infatti, rimarrà aperto sino alle 12 del 24 febbraio. Il contributo per ciascuna impresa richiedente sarà di duemila euro. Possono beneficiarne le aziende operanti nel territorio comunale copparese, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, in attività in data antecedente il 1° gennaio 2019 e che hanno subito subito un calo di fatturato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022, rispetto al fatturato conseguito nel corrispondente periodo dell’anno 2019. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del richiedente, attraverso il sistema Webtelemaco di Infocamere. Tutte le informazioni sono presenti sul sito della Camera di Commercio, (consultabile al link https:www.fe.camcom.itpromozionefinanziamentinotizieavviso-n.-3-del-comune-di-copparo-per-il-sostegno-alle-imprese-danneggiate-dallemergenza-covid-19). Come spiegato nelle scorse settimane dal sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, i 210mila euro stanziati per il bando derivano da risorse residue del fondo Covid. La misura di sostegno è rivolto a quelle realtà che partivano già da una posizione di svantaggio e difficoltà a causa degli impatti dell’emergenza Covid-19 e che attualmente, al pari delle altre, stanno soffrendo tutte le problematiche derivanti dai rincari energetici e dall’aumento dei tassi per fidi e mutui bancari a causa della crisi.

Il bando, nell’impostazione, ricalca quelli precedentemente proposti dall’amministrazione comunale copparese in collaborazione con la Camera di Commercio di Ferrara, con condizioni semplici per i partecipanti e con un modello che consente la possibilità da parte delle imprese di delegare al proprio commercialista la presentazione della domanda. Il bando è stato tra l’altro condiviso con le associazioni di categoria, prima della sua pubblicazione.

Valerio Franzoni