Contributi alle imprese. Stanziati 30mila euro

Da ieri a Terre del Reno è possibile presentare domanda per il contributo a fondo perduto per le nuove imprese nate sul territorio da gennaio 2022. Il contributo stanziato totalmente a carico del comune, ammonta a 30.000 euro e possono accedervi tutte le micro imprese, compreso quelle agrarie, molto presenti sul territorio. Un lavoro di squadra tra comune, l’agenzia per lo sviluppo Sipro e le associazioni di categoria. Le domande potranno essere inviate fino alle 12 del giorno 21 novembre e modulo e info sono sul sito del comune. "Questo contributo, è il frutto di un percorso di concertazione tra tutti i soggetti promotori – dice l’assessore alle attività produttive Matteo Malagutti – vuole aiutare i nuovi imprenditori, che hanno dimostrato coraggio nell’aprire la loro attività in questi anni difficili. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato, dimostrando come Terre del Reno sia ancora terreno fertile per l’imprenditoria locale. Quando un cittadino sceglie di investire in questo comune, trova un’amministrazione pronta a tendergli la mano". Sipro. "La convenzione con il comune, si dimostra sempre più proficua – prosegue - Anna Fregnan – la stesura del bando, grazie anche al confronto delle associazioni di categoria, ha reso l’accesso al contributo più inclusivo e di facile accesso. Rimaniamo a disposizione degli imprenditori con il nostro sportello imprese a Terre del Reno, che ogni giovedì apre ed aiuta a trovare contributi e bandi disponibili". Michele Lodi di Ascom sottolinea che ‘è il risultato di un proficuo lavoro avviato qualche tempo fa e modo concreto di politica attiva per il vero sostegno alle nuove imprese in un percorso condiviso’. A parlare è anche Confagricoltura locale. "Siamo grati all’amministrazione per l’opportunità data da questo bando alle nuove imprese agricole recentemente insediatesi sul territorio – dice la presidente Stefania Agarossi – L’agricoltura è un settore molto importante e strategico per il Paese, specie ora che, sotto i colpi del cambiamenti climatici, siamo chiamati a produrre di più-e con meno risorse per i fabbisogni della popolazione e della sicurezza alimentare. Le spese di avviamento e gestione di una nuova attività sono sempre molteplici e impegnative".

Laura Guerra