Contributi alle società sportive

In questi giorni sono stati assegnati i contributi alle Associazioni del territorio di Terre del Reno per la pratica sportiva anno 2023. Si tratta di una bella cifra pari a 33.000 euro, assegnata a 10 società del territorio. "L’amministrazione ha sempre ritenuto importantissima l’azione svolta sul territorio dalle associazioni sportive – dice il sindaco Roberto Lodi – che consentono ai nostri giovani la pratica di diverse discipline sportive che spaziano dall’equitazione, al ciclismo, al tennis, alla pallavolo, al calcio, al basket, alla danza, sino alle arti marziali, offrendo una multi-disciplinarità non certo scontata per un comune di medie dimensioni come il nostro". Le società che beneficiano del contributo sono: Il Bosco con 31 minori iscritti a cui vanno 2142,49 euro, Circolo Sportivo Sant’Agostino con 233 minorenni e 9683,82 euro, Polisportiva Sant’Agostino (35 minori) con 2568,42 euro, Sancarlese Ciclismo (8 minori) con 1340.77 euro, Endas Centrale (81 minori) con 4622.86 euro, Oasi del Reno (31 minori) con 2367.98 euro, Sporting (57 minori) con 3144.66 euro, Equipassione (68 minori) con 3019.39 euro, Tennis Club (25 minori) con 19967.12 euro, Basket Academy (27 minori) con 2142.49 euro.