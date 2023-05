Contributi allo sport, stanziati 40mila euro per le associazioni

Continua il sostegno da parte del Comune di Tresignana alle associazioni sportive del territorio, attraverso la concessione di contributi finalizzati all’attività di promozione e animazione sportiva per l’anno 2023. La somma stanziata per la misura dall’amministrazione comunale ammonta complessivamente a 40mila euro, che saranno ripartiti tra le associazioni che hanno presentato richiesta di contributo tramite l’Avviso pubblico emanato lo scorso 1° marzo. La commissione giudicatrice, riunitasi lo scorso 2 maggio per valutare le istanze, ha quantificato le risorse destinate a ciascuna associazione sulla base del contributo richiesto e dei fondi disponibili. Le beneficiarie saranno: Asd Tresigallo Calcio, Associazione Tennis Club Tresigallo, S.C. Final di Rero, Asd Faro Formignana e Asd Sorgente. Le associazioni che ne hanno fatto richiesta riceveranno un 50% a titolo di anticipo del contributo

concesso, mentre la liquidazione complessiva avverrà a rendicontazione dell’attività svolta. "Anche quest’anno abbiamo deciso di destinare un’importante somma a favore delle associazioni sportive del territorio – afferma il sindaco Laura Perelli – che rivestono un ruolo fondamentale per la nostra comunità, sia attraverso la promozione della pratica sportiva, sia con l’organizzazione di iniziative di carattere sociale, anche coinvolgendo i nostri giovani”. Tra l’altro, le risorse sono state incrementate di 10mila rispetto a quanto stanziato lo scorso anno".