"Contributi Covid, i criteri di assegnazione non aiutano le imprese"

I contributi alle imprese erogati dall’Unione Valli e Delizie, che raggruppa Portomaggiore, Ostellato e Argenta, ha fatto flop per il secondo anno consecutivo. Lo sostengono il Centro Destra Civico unito per Portomaggiore e Ostellato. Sono i fondi Covid vincolati dalla legge al fine di corrispondere ristori a favore delle imprese del territorio dei tre Comuni. Il bando 2021 prevedeva una dotazione finanziaria di 400 mila euro, "ma i criteri di assegnazione troppo stringenti e la platea ristretta dei beneficiari – affermano in una nota congiunta Alex Baricordi e Antonio Ricci - decisi dai sindaci Andrea Baldini, Elena Rossi e Dario Bernardi, hanno determinato una assegnazione di contributi alle imprese del territorio di soli 124.600 euro. In quella occasione abbiamo evidenziato come gli errori di valutazione commessi delle amministrazioni locali abbiano influito negativamente sul territorio, che avrebbe potuto beneficiare di ulteriori 275.400 euro non erogati". Secondo i due esponenti dell’opposizione di centrodestra "il presidente dell’Unione Baldini si era impegnato a formulare un ulteriore bando nel 2022, allargando la platea dei beneficiari (su indicazione dell’opposizione di centrodestra) e mitigando i criteri di accesso, con l’obiettivo di utilizzare la totalità del plafond a disposizione".

f.v.