Prosegue il sostegno al mondo dell’agricoltura da parte del Comune di Copparo. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabrizio Pagnoni, ha infatti rinnovato il finanziamento di 10mila euro per interventi rivolti alla sostenibilità ambientale e finalizzati alle spese sostenute dagli imprenditori agricoli per le analisi dei terreni delle aziende, per la taratura delle attrezzature per trattamenti di difesa e di diserbo e per servizio sms modelli previsionali. Le risorse rientrano nella convenzione fra il Comune e le Cooperative di servizi alle imprese agricole del territorio (Capa Cologna s.c.a., Cooperativa Ortofrutticola Copparese di Cesta e Cooperativa Agricola La Torre di Gradizza). La collaborazione prevede azioni a sostegno dei processi volti all’utilizzo di tecniche e strumenti a basso impatto ambientale e alla sperimentazione di buone prassi rivolte all’agricoltura conservativa. Un modo, dunque, per sostenere il settore primario, aiutando le imprese che investono sul fronte della sostenibilità ambientale della loro attività. Le domande da parte delle imprese potranno essere presentate ad una delle cooperative di servizi sottoscrittrici della convenzione.

v.f.