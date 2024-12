Contributi regionali agli agricoltori: l'appello di Belletti per l'Emilia-Romagna

L'assessore all'Agricoltura del Comune di Portomaggiore, Enrico Belletti, ha esortato il riconfermato omologo regionale Alessio Mammi a considerare il riutilizzo dei contributi regionali per eventi climatici avversi a favore delle aziende agricole locali.

Lo scorso anno, la Regione Emilia-Romagna ha stanziato fondi aggiuntivi, oltre a quelli ministeriali, per le aziende agricole danneggiate dalle grandinate del luglio 2023, individuando territori particolarmente colpiti nelle province di Ferrara, Bologna, Modena e Ravenna, tra cui Portomaggiore, Argenta e Ostellato.

Questi contributi superano i 400 mila euro solo per i territori dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con oltre 94 mila euro destinati a Portomaggiore. "Un segnale di attenzione molto apprezzato dalla Regione", ha dichiarato Belletti, "che tuttavia per Portomaggiore e Ostellato non ha avuto gli esiti sperati, ma denota la volontà della giunta regionale di sostenere le aziende agricole in momenti di grave difficoltà".

In assenza di richieste da parte delle aziende agricole nei comuni di Portomaggiore ed Ostellato, la Regione ha riaperto i termini per l'assegnazione di questi contributi. Belletti ha sottolineato l'importanza di non disperdere queste somme, data la disponibilità dell'ente regionale di mettere a bilancio importanti contributi economici.

Per questo motivo, l'assessore Belletti ha depositato un ordine del giorno per il prossimo consiglio comunale, al fine di stimolare l'assessorato regionale all'Agricoltura, Caccia e Pesca.