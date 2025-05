Contributi regionali per gli alluvionati

Buone notizie per i territori alluvionati, compreso Campotto, il paese dell’Argentano maggiormente colpito della provincia di Ferrara. Dalla Regione Emilia-Romagna fanno sapere che le domande arrivate da Campotto avranno una corsia privilegiata per i contributi. La Regione Emilia-Romagna aumenta le risorse del "Bando paratie", destinato a sostenere l’acquisto di dispositivi per la protezione delle abitazioni nelle aree colpite dalle alluvioni del maggio 2023. Con uno stanziamento aggiuntivo di quasi 4 milioni di euro, il fondo complessivo raggiunge ora un ammontare di circa 14 milioni, consentendo di soddisfare la stragrande maggioranza delle domande ammissibili a partire da quelle dei territori più colpiti. Il bando, avviato il 30 ottobre 2024 con una dotazione iniziale di 9.865.679 euro, ha registrato quasi 7.000 domande da parte di cittadini e famiglie desiderose di mettere in sicurezza le proprie abitazioni con paratie, pompe e valvole anti-riflusso. L’incremento di 3.925.962 euro è stato reso possibile attraverso il riutilizzo di risorse residue non utilizzate dalla seconda edizione del bando per la sostituzione o la riparazione dei veicoli danneggiati dagli eventi alluvionali. "L’intervento della Regione – è la soddisfazione del capogruppo Pd, Paolo Calvano – è un esempio concreto di come la politica possa rispondere in modo tempestivo ed efficace ai bisogni dei cittadini".