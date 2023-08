Contributo danni alluvione 340 domande in 30 giorni

Trecentoquaranta le domande presentate in soli 30 giorni (numero destinato a crescere perché tantissime sono quelle già in fase di compilazione) dalle imprese sul Bando della Camera di commercio per il ristoro dei danni alluvionali dello scorso mese di maggio. Un grande lavoro di squadra portato avanti dall’Ente di viale Farini e dalle associazioni di categoria e che ha coinvolto le istituzioni locali, il sistema camerale, partner privati per definire un primo strumento, nell’ottica della massima semplificazione, celerità e trasparenza, a sostegno delle imprese del territorio così duramente colpite. “Confidiamo nelle parole della presidente del Consiglio Meloni – sottoline Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna – che ha confermato la disponibilità di 4,5 miliardi di euro e nell’arrivo dei primi 738 milioni con l’ordinanza annunciata dal commissario straordinario generale Figliuolo, volta a sbloccare i rimborsi per lavori già fatti da Comuni e Protezione civile regionale e ulteriori interventi urgenti da definire entro metà settembre". Importante la solidarietà del Sistema camerale a sostegno dei territori alluvionati della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna: 333.333 euro le risorse stanziate dalla Camera di commercio di Roma per il territorio ravennate e ferrarese, mentre Unioncamere italiana ha destinato un plafond di risorse che porterà alla Camera di Ferrara e Ravenna oltre 657.455 euro dal Fondo nazionale destinato alle calamità naturali. Sul territorio, inoltre, la Banca di credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese, previa sottoscrizione di un protocollo di intesa, ha destinato un fondo di solidarietà alle imprese danneggiate del territorio ravennate e ferrarese di 300.000 euro. Non è mancata la convinta adesione degli Enti locali. Le imprese interessate possono presentare la richiesta fino alle ore 12 del 22 settembre 2023 per via telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere.