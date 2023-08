Contributo Energia a Ferrara per il Terzo Settore: Domande fino al 21 Agosto

Si chiama ’Contributo Energia’, ed è un sostegno a fondo perduto che può coprire fino all’80% dell’aumento dei costi energetici registrati fra il 2021 ed il 2022, che devono essere di almeno del 20%, per un massimo di 50mila euro. C’è tempo fino alle 12 di lunedì 21 agosto per presentare in via telematica la richiesta di accesso alla misura promossa dal Dipartimento governativo per le politiche in favore delle persone con disabilità, e destinata ad enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore, organizzazioni di volontariato, associazioni, fondazioni, associazioni di promozione sociale, onlus, enti religiosi civilmente riconosciuti, aziende di servizi alla persona e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Tutti i soggetti, per essere ammissibili, devono erogare servizi o svolgere attività di assistenza per anziani e disabili.

"Si tratta di un aiuto concreto - dice l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti -, per il quale rivolgo l’invito di partecipare all’avviso a tutte le componenti sociali del nostro territorio che sono potenzialmente beneficiarie del contributo. La crisi energetica e l’inflazione hanno messo a dura prova la tenuta del sistema che si prende cura delle persone più fragili".

La verifica dei requisiti di accessibilità allo stanziamento - che spetta allo Stato centrale così comela gestione dell’intera misura tramite il portale Invitalia - viene fatta prendendo in considerazione l’aumento dei costi di energia elettrica e gas naturale che si sono registrati nel terzo trimestredell’anno 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Per poter accedere al beneficio, le utenze devono essere intestate all’Ente che fa richiesta di ammissione e devono aver subìto un incremento di almeno del 20%. La dotazione finanziaria complessiva è di 175 milioni di euro. Della somma complessiva, 120milioni sono destinati al rimborso degli enti che svolgono attività di assistenza socio-sanitaria alle persone con disabilità; 50 milioni dedicati alle realtà che svolgono attività di assistenza socio-sanitaria allepersone anziane; cinque milioni per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.