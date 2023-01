Contributo per calmierare il costo delle lezioni della scuola di musica

Un contributo per calmierare le quote delle lezioni. La musica, i laboratori d’arte e di fotografia, come elementi distintivi, riconosciuti dagli enti pubblici, comuni e regioni, come elementi distintivi di una formazione dei giovani da aiutare, supportare e agevolare. A Bondeno c’è la ‘Casa della Musica’ gestita dall’associazione Auxing. Un edificio pubblico, nel cuore del centro storico in via Vittorio Veneto, ristrutturato di recente e attrezzato con sale prove e pareti insonorizzate, al centro inoltre, di un importante progetto che aumenterà spazi e capienza. La scuola di musica, che vanta una sua affermata identità, è il centro dell’incontro dei giovani che qui seguono le lezioni con i maestri per tutti gli strumenti, ma anche il canto, ed è il centro dei laboratori d’arte tenuti dal pittore Gianni Cestari che aprono a tutte le età. Le iniziative, gli open day, le tipologie dell’offerta formativa si moltiplicano, in un anno trascorso che ha visto moltiplicare il numero degli studenti che ha superato ampiamente il centinaio. Fine anno è stato il tempo, per l’Amministrazione comunale, di riconoscere a chi ha meritato il plauso del paese, i contributi. Ebbene, il comune di Bondeno, a fronte di progetti presentati ma soprattutto di una accurata documentazione contabile passata al vaglio degli uffici, ha riconosciuto ad Auxing, il 29 dicembre scorso, un contributo di 7 mila euro.

cl.f.