Contributo per i libri scolastici È possibile presentare la domanda

Dal 5 settembre alle 18 del 26 ottobre le famiglie degli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti nel Comune di Copparo possono presentare domanda per la concessione del contributo per l’acquisto di libri di testo, materiali e contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione. Le istanze devono pervenire unicamente on line da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore oppure dallo studente se maggiorenne (di età non superiore ai 24 anni) utilizzando l’applicativo informatico ER.GO. predisposto dalla Regione, all’indirizzo internet https:scuola.er-go.it. Sono destinatari del contributo studenti e studentesse iscritti ai percorsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico di età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 1° gennaio 1999. Il requisito relativo all’età non si applica agli alunni con disabilità certificata. Gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati. Per informazioni di carattere generale: Numero Verde URP regionale 800955157, [email protected]; per assistenza tecnica Help desk Tecnico di ER.GO: 051-0510168, [email protected]; per informazioni sull’avviso: Ufficio Scuola (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 15 alle 17): 0532-864651864648, [email protected].

cla.casta.