Contro le stragi potenziare la Polstrada

Zaccarini*

Abbiamo assistito all’ennesima strage sulle nostre strade. Che rispecchia l’andamento nazionale con un trend in crescita per quanto riguarda gli incidenti mortali. Per un poliziotto che da 30 anni pattuglia le strade, queste notizie e queste vittime sono inaccettabili. Ma la cosa peggiore è che ormai queste notizie scivolano fra le pieghe dei giornali senza che nessuno, politica in primis, faccia qualcosa per cercare di evitare le stragi. Le varie riforme al codice della strada, compresa l’introduzione del reato di omicidio stradale, non hanno sortito alcun effetto, se non gli anni subito susseguenti all’introduzione, mi si lasci dire epocale, della patente a punti. Ma ad oggi, quegli effetti, sono dissolti. Le notizie di signore investite sulle strisce o di famiglie distrutte in autostrada, non sono più notizia, se non per poche redazioni. Nulla cambia quindi e nulla cambierà nemmeno a seguito dell’ultima modifica prevista da questo Governo. Modifiche che a nulla servono se non vengono affiancate a un massiccio intervento di ristrutturazione della polizia di Stato ed in particolare della polizia stradale, ‘Specialità’ per antonomasia ormai considerata un ‘peso’ da parte della nostra amministrazione. I risultati di questa miope teoria, sono sotto gli occhi di tutti. Azzeramento quasi totale delle pattuglie sulle strade con incremento di incidenti con morti e feriti. Nessuno che abbia un minimo di lungimiranza nel prevedere l’idea di rinforzare la Stradale. Sono anni ormai che si cerca di tappare buchi senza un minimo di cognizione di causa, l’assuefazione sociale a questa strage è imbarazzante. Ma noi sindacalisti appartenenti alla gloriosa polizia stradale, non possiamo tacere e sempre denunceremo questo silenzio assordante da parte della nostra amministrazione. Come Fsp sempre chiederemo a gran voce i rinforzi che ormai da anni non arrivano. Rinforzi strutturali si intende, non qualche collega buttato a mille chilometri da casa, che dopo due anni fa domanda di trasferimento. L’appeal della Stradale è ai minimi storici, e tutto questo incide sulla qualità del servizio reso dai colleghi che non si sentono ‘parte’ di un gruppo, ma solo semplici dipendenti senza un minimo di stimolo ad affezionarsi alla Stradale. Noi della Fsp ribadiamo a gran voce la necessità di assegnazioni alla Stradale di Ferrara. Non è più tempo di aspettare, i nostri morti meritano ben più rispetto.

* Segretario provinciale Fsp Polizia di Stato