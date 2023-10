Controlli a tappeto a Argenta: pakistani denunciati a Consandolo

Ieri i carabinieri della Compagnia di Portomaggiore, congiuntamente agli Agenti della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni “Valli e Delizie”, hanno dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Argenta, finalizzato al contrasto del fenomeno del sovraffollamento abitativo nella locale comunità pakistana. All’esito dei controlli, che hanno interessato complessivamente 24 cittadini pakistani domiciliati in

cinque abitazioni, tutte in località Consandolo, due persone sono state denunciate per aver commesso violazioni penali della normativa edilizia antisismica, avendo apportato, in assenza delle prescritte autorizzazioni, modifiche strutturali alle proprie abitazioni, aprendo o chiudendo arbitrariamente i relativi varchi di accesso. Altri tre soggetti sono stati sanzionati amministrativamente per un ammontare di oltre 5mila euro, avendo omesso di comunicare all’autorità che ospitavano 16 stranieri.