Controlli a tappeto, barista sanzionato per 8mila euro

Nella giornata di ieri, i militari portuensi, con il supporto dei colleghi del Comando Provinciale di Ferrara e di quelli dei “Reparti Speciali”, come il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna, il Nucleo Ispettorato del lavoro di Ferrara e il Nucleo Carabinieri Forestali di Portomaggiore, hanno messo in campo, a Portomaggiore, Argenta e Voghiera, controlli straordinari per prevenire e reprimere violazioni della circolazione stradale, come l’abuso di alcool, ma anche in materia di lavoro, ambiente e igiene degli alimenti. Nel corso del servizio, oltre a sottoporre a minuziosi controlli quattro bar, nonché 10 veicoli e una trentina persone, ritenuti di interesse operativo, i carabinieri hanno denunciato alla Procura ben cinque persone per guida in stato di ebbrezza, reati in materia di soggiorno degli stranieri e violazioni della sicurezza sul lavoro. Inoltre il gestore di un bar è stato sanzionato per complessivi ottomila euro per violazioni in materia igienico-sanitaria con chiusura temporanea dell’attività, mentre un agricoltore è si è visto contestare una sanzione da duemila euro per non aver custodito correttamente alcuni prodotti fitosanitari.