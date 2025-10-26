Controlli a tappeto dei militari. Multe per alcol e patente scaduta

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Copparo, delle Stazioni di Berra e Ro Ferrarese, supportate da diverse pattuglie della Compagnia di Ferrara e Comacchio, hanno messo in campo un servizio di controllo che ha accertato diverse violazioni. Nel dettaglio, un 30enne è stato sanzionato poiché sorpreso in auto con un totale di 6 persone a bordo, di cui quattro minorenni, per i quali non sono state rispettate le norme relative ai dispositivi di ritenuta, inoltre il mezzo circolava con una targa di prova destinata ad altro veicolo.

Poi un 38enne, controllato alla guida del proprio veicolo, è risultato con un tasso alcolemico oltre il limite consentito dalla legge, con conseguente ritiro della patente di guida e un 50enne è stato intercettato mentre procedeva alla guida di un’autovettura zig-zagando lungo la via. Intimato l’alt da parte dei militari, l’uomo ha arrestato la marcia, è sceso dall’auto, si è dato alla fuga venendo però subito raggiunto dai carabinieri.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il 50enne circolava con un’auto a noleggio senza patente di guida, in quanto revocata da diverso tempo e con un tasso alcolemico tre volte superiore ai limiti consentiti. Per l’uomo è quindi scattata una denuncia per guida senza patente e in stato di ebrezza, mentre il veicolo è stato sotto posto a fermo amministrativo.

Durante il servizio sono state identificate 48 persone, controllati 25 autoveicoli e 4 esercizi pubblici, senza riscontrare, in questi ultimi, alcune violazioni.