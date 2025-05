Controlli a tappeto dell’Arma sul territorio. Un arresto, tre denunce e due segnalazioni

Prosegue senza sosta il capillare controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Copparo, che hanno effettuato un arresto su ordine di carcerazione, 3 denunce a piede libero e 2 segnalazioni per uso personale di sostanze stupefacenti nei giorni scorsi.

In particolare l’arresto riguarda un 60enne di Berra, che deve scontare dieci mesi di reclusione per aver guidato in stato di ebbrezza nel 2018. Poi la stazione copparese ha denunciato a piede libero un 55enne per ricettazione sorpreso alla guida di un’auto rubata nel 2019, un uomo per guida in stato di ebbrezza, e un 60enne per porto abusivo di arma mentre conduceva la propria autovettura.