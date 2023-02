Controlli a tappeto Denunce e sanzioni

Proseguono le attività di controllo del territorio disposte dal comando provinciale dei carabinieri. Nel mirino dei militari lo spaccio e la piaga dei furti in abitazione. Al termine degli accertamenti, gli uomini dell’Arma hanno denunciato uno straniero di 40 anni per violazione del foglio di via obbligatorio, e segnalato un giovane di 20 anni per detenzione di stupefacenti, poiché trovato in possesso di sei grammi di hashish. Inoltre hanno attuato vari posti di controllo in zone strategiche della città, identificando numerose persone tra le quali vari stranieri per accertare la regolarità della loro presenza in Italia. Sono scattate alcune contravvenzioni al codice della strada, in particolare è stato sanzionato un automobilista che viaggiava a bordo di un veicolo che è risultato già essere sottoposto a fermo amministrativo fiscale.