Controlli a tappeto di Nas e ispettorato del lavoro

Continuano, incessanti, i periodici controlli straordinari dei carabinieri della Compagnia di Portomaggiore.

Lo scorso 10 gennaio, i militari portuensi, con il supporto dei colleghi del comando provinciale e di quelli del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna, del Nucleo Ispettorato del lavoro di Ferrara e del Nucleo Carabinieri Forestali di Portomaggiore, hanno messo in campo – nei comuni di Portomaggiore ed Argenta – controlli coordinati per contrastare, in particolare, lo spaccio di sostanze stupefacenti e le violazioni alle regole sulla circolazione stradale e sul soggiorno degli stranieri, nonché in materia lavoro, igiene, sanità e ambiente.

Così, durante il servizio, oltre a sottoporre a minuziosi controlli tre esercizi commerciali, 27 veicoli e oltre cinquanta persone, i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica due persone per guida in stato di ebbrezza, un cittadino straniero per violazioni in materia di documentazione di soggiorno ed un altro per inosservanza del divieto di dimora nella provincia di

Ferrara, segnalando poi alla locale Prefettura un giovane trovato in possesso di hashish per uso personale.

Intanto, i colleghi del N.A.S., del N.I.L. e del Nucleo Carabinieri Forestali hanno ispezionato, rispettivamente, un allevamento di pesci, un laboratorio di confezioni per abbigliamento ed un’azienda agricola, senza riscontrare alcuna irregolarità da parte dei titolari e dei lavoratori delle strutture.

I carabinieri fanno sapere che i servizi straordinari di controllo nel territorio portuense continueranno nelle prossime settimane, per verificare altre eventuali condotte irregolari nel campo della sicurezza e dell’igiene alimentare.

re. fe.