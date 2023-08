Controlli a tappeto nelle zone della movida Raffica di denunce

I carabinieri della Compagnia di Portomaggiore, coadiuvati dai colleghi delle stazioni di Portomaggiore, Argenta, Migliarino, Ostellato e Massafiscaglia, hanno dato corso a servizi straordinari di controllo del territorio, effettuati durante il ponte di Ferragosto e l’ultimo fine settimana, finalizzato a prevenire eventuali turbative dell’ordine pubblico legate alla “movida”. Questa volta, i militari si sono concentrati nei comuni di Portomaggiore, Argenta e Fiscaglia, dove hanno eseguito accurati controlli a carico di 34 esercizi commerciali, con 37 persone sottoposte a misure, 300 persone ritenute di interesse operativo e monitoraggi su 100 veicoli. Sono state elevate 12 sanzioni amministrative, il bilancio è di 11 persone denunciate all’autorità giudiziaria, una donna straniera non ottemperante all’ordine del Questore di lasciare lo Stato, tre soggetti irregolari sul territorio nazionale, altri tre che si sono rifiutati di esibire i documenti di identificazione e un uomo trovato alla guida con un tasso alcolemico pari a 0,90 gl, al quale è stata ritirata la patente di guida.

Nel corso dello stesso servizio, i Carabinieri della Compagnia portuense hanno segnalato alla prefettura di Ferrara 5 persone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, ad uno dei quali è stata ritirata anche la patente, poiché sorpreso alla guida di autovettura, ed elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di 102 euro ad un uomo per ubriachezza molesta.