Controlli al Giardino e nelle frazioni

Nelle giornate di mercoledì, venerdì e ieri gli agenti delle volanti, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna di Bologna, hanno svolto tre servizi straordinari di controllo del territorio in zona Gad, nell’area di Pontelagoscuro, Pontegradella, Borgo Punta via Frutteti, via Siepe e zone limitrofe nonché in centro storico, con particolare attenzione a piazza Travaglio, Porta Paola, via Baluardi, via delle Chiodare e via della Ghiara. Durante i servizi sono state identificate complessivamente 125 persone di cui 39 con precedenti di polizia, controllati 40 veicoli, effettuati cinque posti di controllo ed elevate due sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della strada. I servizi della polizia di Stato nelle aree più delicate dal punto di vista della sicurezza continueranno anche nelle prossime settimane.